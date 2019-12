La souris R.A.T. Pro X3 Supreme est une souris haute de gamme. Elle dispose d’un capteur optique de 16 000 DPI ainsi que de 10 boutons programmables. De plus, plusieurs accessoires réglables sont mis à dispositions afin de proposer 108 configurations physiques différentes. La personnalisation n’a jamais été poussée aussi loin.La souris R.A.T. 8+ ADV dispose d’un capteur optique PWM3389 Pro avec un DPI max de 20 000 ! Cette souris haut de gamme est de couleur rouge et est dédié au hardcore gamer. Elle dispose de 11 boutons configurables pour un contrôle total de la partie. Elle garde tout de même le design particulier de la marque.La souris R.A.T. DWS est une souris sans fil en 2,4 GHz et en Bluetooth. Elle promet une faible latence et une autonomie allant jusqu’à 80 heures entre deux charges. De son côté, la souris R.A.T. AIR S est une souris sans fil doté d’un capteur optique de 12 000 DPI. Celle-ci vient avec un tapis de charge innovant, celui-ci est à induction et permet le maintien en charge de la souris en permanence.Le casque Gaming F.R.E.Q. 4 fait son entrée avec des haut-parleurs de 50 mm pour des basses puissantes et un son haute performance. Visant un son très immersif, le casque dispose d’un environnement surround 7.1 virtuel. La connexion se fera par USB et bénéficie d’un éclairage LED RGB complet.Les manettes de jeu C.A.T. 7 et la C.A.T. 3 font leurs apparitions elles aussi. La C.A.T. 7 est dotée d’un panneau d’affichage OLED, pour configurer les macros comme la sensibilité, et d’une mémoire intégrée pour stocker les profils. La C.A.T 3, elle, est une manette ergonomique wireless : elle dispose d’une double connexion sans fil 2,4 GHz et Bluetooth.Le Stick arcade E.G.O, tout nouveau produit chez Mad Catz, est un contrôleur dédié principalement aux jeux de combat. Il est équipé d’un joystick à 8 directions, de 8 boutons de configuration ainsi que d’une plage frontale personnalisable. En guise de qualité, E.G.O intègre des composants d’arcade Sanwa Denshi.Tous ces produits seront présentés lors du CES 2020 à Las Vegas.