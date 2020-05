Mad Catz propose toujours des périphériques Gaming au design atypique – notamment avec leurs souris – mais sans pour autant délaisser les performances. Cette fois-ci, c’est deux nouveaux casques qui s’ajoutent au catalogue du constructeur, à savoir le F.R.E.Q.2 et F.R.E.Q.4. Ces deux modèles bénéficient d’une qualité sonore immersive et d’un confort sans pareil.



Le casque F.R.E.Q.2 est un casque d’entrée de gamme performant et multiplateformes. Ce point est assuré par une connexion par une fiche Jack 3.5 qui assurera le lien avec un PC, un Mac, une PS4, une Xbox One et une Switch, ainsi que les appareils mobiles. Il propose des haut-parleurs en néodyme de 40 mm accordés individuellement pour offrir une qualité sonore riche et très bien dimensionnée dans l’espace : la position des ennemis qui vous tirent dessus n'aura bientôt plus de secret.



Le casque F.R.E.Q.4 est de la gamme supérieure et offre des performances accrues. Il dispose de haut-parleurs en néodyme de 50 mm ainsi qu’un son surround 7.1 virtuel. Ses basses puissantes et ses aiguës nettes offres une qualité sonore parfaite ainsi qu'une spatialisation extrêmement précise et un environnement réaliste. Le F.R.E.Q.4 dispose d’une connexion USB et est donc orienté PC, d’autant qu’il est réglable via le logiciel de la marque. Ce même logiciel permettra de gérer les effets lumineux Chameleon RGB.



Le confort est assuré pour ces deux casques grâce à des oreillettes en mousse polyuréthane à mémoire de forme qui procurent une isolation acoustique complète ainsi qu’un bandeau de suspension qui s’adapte parfaitement à chaque morphologie. La communication étant importante en jeu, Mad Catz a doté ces casques d’un micro avec suppression de bruits environnants pour des échanges clairs et nets. Celui-ci est d'ailleurs entièrement rétractable.



Le F.R.E.Q. 2 et le F.R.E.Q. 4 seront disponibles en juillet aux prix de 39,99 euros et 59,99 euros.