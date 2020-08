MPC-450 : 19,90 euros

MPC-890 : 37,90 euros

MPC-1200 : 59,90 euros

L’axe de fabrication de cette nouvelle gamme vient des matériaux utilisés comme le CORDURA qui est plutôt utilisé pour la confection de vêtement de protection. La série MPC est donc plus robuste et durable et promet un risque d’abrasion très bas. La surface reste toujours aussi lisse pour assurer une glisse de la souris sans faille. Cette matière offre aussi une très grande imperméabilité à l’eau et à la poussière.À cela s’ajoute un revêtement en caoutchouc antidérapant sur le dessous pour assurer une très grande stabilité. Les coutures de qualités, elles, protège des effilochent et de l’usure. Un seul coloris est disponible, le bleu foncé.Toutes les versions du tapis seront disponibles mi-août au prix de :