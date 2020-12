Basée à Hong-Kong, Mad Catz est une marque réputée pour ses périphériques destinés aux gamers : Souris, tapis de souris, claviers, micro-casques, etc ... Dans sa gamme déjà bien remplie, la marque a décidé de lancer une toute nouvelle souris, toujours destinée aux joueurs qui aiment la compétition : la Mad Catz M.O.J.O M1. Découvrons ce que cette souris nous réserve.La première information importante, c'est le poids de cette souris : 70 grammes. Avec ce régime sec, Mad Catz souhaite faire figurer son périphérique dans la catégorie des poids plume. Ce faible poids permet de jouer sans se fatiguer outre mesure, tout en assurant des déplacements fluides et fiables dans les séances de compétitions.La M.O.J.O possède aussi un autre attribut : un éclairage RVB. Celui ci a la particularité de fonctionner sans assistante d'un pilote ou d'un logiciel à installer : il est possible de régler l'éclairage directement depuis la souris, pratique. De même, le design de la souris, en forme de pyramide creuse, accentue l'effet des LEDs en projetant une toile d'ombre sur le sol autour de la souris.La souris est équipée d'un capteur optique PixArt PMW3360. Ce capteur possède une bonne résolution et un suivi adapté pour utiliser sa souris de façon précise. Le niveau de DPI est réglable directement sur la souris, et encore une fois aucun logiciel n'est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.Mad Catz a offert a sa nouvelle souris les nouveaux commutateurs mécaniques DAKOTA. Ces nouveaux interrupteurs adoptent une nouvelle technologie de détection de signal, qui permettent une réponse instantanée aux clics via un mécanisme amélioré utilisant deux points de contact au lieu d'un seul, permettant d'éviter les faux clics par effet de rebond. Cette nouvelle technologie permet de réduire le temps de réponse du commutateur à seulement 2 millisecondes. C'est 60 % plus rapide que tout autre commutateur mécanique !La souris M.O.J.O M1 de chez Mad Catz sera disponible en France d'ici fin janvier 2021 pour un tarif de 49,99 euros.