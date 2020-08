Un repose-paume : que votre prise en main soit en paume (palm), en griffe (claw) ou avec les doigts (fingertip), l’édition limitée de la R.A.T. PRO X3 s’adapte à votre position et à votre taille de main.



Un repose-pouce : deux ensembles de repose-pouces sont disponibles pour offrir du soutien et réduire la fatigue.



Une molette de défilement révolutionnaire : c’est la première molette qui combine la technologie optique et un axe analogique, pour un axe de contrôle supplémentaire dans les jeux. La molette se configure finement en choisissant une roue différente selon les sensations voulues et en paramétrant l’utilisation par le logiciel. Conduite de voiture, pilotage d’avion, recharger et changer d’armes, à chaque utilisation sa configuration !



Un repose-auriculaire : Deux choix de tailles et de matériaux assurent le soutien et le confort dont les gamers ont besoin !



Un éclairage RGB caméléon : personnalisez votre environnement en choisissant entre des millions de couleurs et même des motifs lumineux, tels que la respiration ou le pouls !



Des Profils de jeu multiples : idéale aussi en tournoi, la souris embarque une mémoire interne afin que les joueurs soient en mesure de sauvegarder plus de 10 configurations de touches, à modifier en un clin d’œil par le bouton dédié.



La technologie Pro Slide : un choix de patins en céramique ou en téflon offre différents niveaux de résistance, modifiant le comportement de votre souris et sa glisse

Cette nouvelle édition propose avec un design unique avec une combinaison de couleurs noir mat et or ainsi que son niveau de finition hors norme. Ultra personnalisable, la PRO X3 Supreme, vient un large choix de repose-paumes, repose-auriculaires, repose-poignets, patins de glissement et molettes de défilement interchangeable pour offrir jusqu’à 108 combinaisons différentes. La souris est aussi très précise grâce à son capteur optique ultra haut de gamme Pixart PMW 3389 PRO qui offre une résolution jusqu’à 16 000 DPI réglable sur 4 profils différents. Les DPI sont aussi réglables via une simple pression sur un bouton.La R.A.T. PRO X3 Supreme propose un ensemble de fonctionnalités, à savoir :La Mad Catz R.A.T. PRO X3 Supreme est disponible au prix de 249,99 euros.