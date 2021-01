À l’occasion du CES 2021, Mad Catz nous présente deux nouveaux périphériques dans la gamme, déjà bien complète, des souris gaming. Les nouvelles souris R.A.T. DWS et B.A.T. 6+ font donc leurs entrées, toutes deux sont sans fil et profitent des dernières technologies du moment pour offrir un confort, une précision et une rapidité sans pareil.

La souris R.A.T. DWS Cette souris sans fil profite d’une hyperpersonnalisation dont le constructeur a le secret. Elle vient avec plusieurs accessoires de personnalisation, afin d’offrir à l’utilisateur le confort et le gameplay dont il a besoin. On note ainsi la possibilité d’interchanger les deux systèmes de repose doigt ou d’utiliser le repose-poignet réglable pour assurer le confort durant les longues sessions de jeu. L’aisance d’utilisation passe aussi par le logiciel du fabricant, qui permet de configurer les différents raccourcis et macros sur les 14 boutons mis à disposition et cela sur 4 profils différents.



La R.A.T. DWS est aussi l’occasion pour Mad Catz d’intégrer les nouveaux switches mécaniques Mad Catz DAKOTA. Ces switches sont très rapides et précis et permettent un gain du temps de réponse du commutateur de 60 % comparé aux autres commutateurs mécaniques. Un capteur optique PAW3335DB est installé sur la souris et propose une résolution de 16 000 DPI. La R.A.T. DWS est équipée de deux modes de connexion sans fil : en 2,4 GHz et en Bluetooth 5.0. Le mode sans fil 2,4 GHz garantit une réponse quasi instantanée sous la milliseconde, tandis que le mode Bluetooth à faible latence, conçu pour optimiser la consommation d’énergie, peut durer jusqu’à 300 heures de jeu avec seulement une pile AA.







La souris R.A.T. B.A.T 6+ Cette souris ambidextre à un design atypique qui rappelle les vaisseaux spatiaux et les hypercars. Cette construction a permis au fabricant de créer des aérations latérales pour faire respirer nos mains et éviter les échauffements durant les longues sessions de jeu. Toujours dans l’optique de la personnalisation, les plaques arrière et les panneaux latéraux sont interchangeables.



Il est bien sûr possible de personnaliser les boutons, actions et macros via le logiciel Mad Catz Cyborg. Celui-ci gèrera aussi le rétroéclairage de la B.A.T 6+. Coté équipements, la souris dispose, elle aussi, des nouveaux switches Mad Catz DAKOTA 2 ms et d’un capteur à 16 000 DPI (le pixart PMW 3389). Elle propose 10 boutons programmables sur 5 profiles afin d’optimiser les raccourcis durant les parties de jeux.







La souris Mad Catz R.A.T DWS sera disponible au premier trimestre 2021. La B.A.T 6+ sortira quant à elle, au cours de l’année 2021. Aucun prix n’a été communiqué.