HyperX augment la capacité maximum des ces modules de RAM dans les gammes HyperX Predator DDR4 RGB et HyperX FURY DDR4 RGB afin de nous faire profiter de vitesses exceptionnelles ! Ces nouveaux modules sont bien sur certifiés Intel XMP et AMD Ready.

Pour ce qui est des mémoires HyperX Predator DDR4, celles-ci proposent des fréquences allant de 2600 MHz et jusqu’à 4800 MHz avec des latences allant de CL12 à CL19. Elles se déclinent en modules individuels de 8 Go, 16 Go et 32 Go, en kits de deux de 16 Go, 32 Go et 64 Go, en kit de quatre de 32 Go, 64 Go et 128 Go, et en kits de huit de 128 Go et 256 Go. Les températures sont maitrisées grâce à un dissipateur de chaleur en aluminium noir et un circuit imprimé noir assorti viendra rendre le design des Predator adaptable sur toutes les configurations. Cela va de même pour les versions RGB.



Les FURY DDR4 et leurs versions RGB, elles, ont des fréquences de 2400 MHz et 3733 MHz, qui permet l’overclocking automatique de la mémoire aux réglages standard de 1,2 V de la DDR4. Les latences vont de CL15 à CL19 pour des capacités allant de 4 Go à 32 Go pour les modules individuels et de 16 Go à 128 Go pour les kits. Elle dispose également d’un dissipateur thermique asymétrique à profil bas.



Le logiciel HyperX NGENUITY3 s’occupera de la gestion des effets lumineux, d’autant que les modules disposent de la technologie brevetée de synchronisation infrarouge d’HyperX pour fournir des effets d’éclairage synchronisés. Les RAM ont été testées à 100 % pour une durée de vie accrue et bénéficient d’une garantie à vie.