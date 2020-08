Le SNIPERCHILL

La REKT M8

Le Rampage DENIM et le Rampage LEGEND

Rampage DENIM : 359 €

Rampage LEGEND : 369 €

SniperChill: 169 €

M8 : 19 9€

Il s'agit d'un matelas pour gamers ! Aussi surprenant qu’il soit, ce siège est spécialement fabriqué pour les joueurs sur console qui aiment profiter de leurs jeux allongés. La structure en métal est rembourrée d’une très large couche de mousses (issues du recyclage) pour offrir un confort ultime et est réglable en 3 points, ce qui permets de trouver la position que l’on souhaite. Le SniperChill vous permet aussi de reprendre la position zéro gravity du GameChill et ainsi de relever les jambes pour améliorer la circulation sanguine. Il est aussi déhoussable, lavable et résistant à l’eau pour un entretien facile.Le dernier de l’équipe REKT, ce fauteuil Gaming existe en rouge ou en noir. Sa structure est en acier, gage de robustesse et d’une longue durée de vie. Celle-ci se voit habillée d’une mousse haute densité de 50 kg/m3 afin d’offrir un très bon confort lors des longues sessions de jeu. D’autant que les accoudoirs fixes sont eux aussi rembourrés. Le revêtement premium est en simili cuir et l’assise est micro perforée pour une meilleure respiration.Tout les deux viennent rejoindre la grande famille des Rampage, avec chacun sont look. Le LEGEND offre un look sport avec son revêtement noir en simili cuir avec ses finitions carbone sur les côtés rappelleront à certains le design et les textures de sièges automobiles. La version DENIM, elle, dispose d’un revêtement en DENIM, comme les jeans que l’on porte. Deux coloris pour ce modèle sont disponibles, le noir ou le bleu.Les produits sont déjà disponibles aux prix de :