Caractéristiques techniques:

MTE652T2 : Interface/Facteur de forme : NVMe PCIe Gen3 x4 Capacité : 128 Go – 51 Go Vitesse de transfert MAX : 2100 Mo/s

MTS952T2 : Interface/Facteur de forme : SATA III M.2 2280 Capacité : 64 Go - 2 To Vitesse de transfert MAX : 560 Mo/s

MTE652T2 : Interface/Facteur de forme : SATA III M.2 2242 Capacité : 64 Go - 512 Go Vitesse de transfert MAX : 560 Mo/s

MTE652T2 : Interface/Facteur de forme : mSATA Capacité : 64 Go - 1 To Vitesse de transfert MAX : 560 Mo/s



Avec la technologie NAND Flash à trois niveaux, cette gamme de produits est devenue plus robuste, durable et économique. Chaque SSD dispose de broches de 30µ" d’épaisseur, d’un épais et solide revêtement d’or dur électro-plaqué qui offre au PCB une grande conductivité, une capacité anti oxydante et protège les composants contre l’abrasion et la sulfuration. De plus, les liaisons internes ont été améliorées, via des liaisons de coin cuite, afin de renforcer et fiabiliser les composants en cas de contraintes telles que les surchauffes, la vibration, l’accélération gravitationnelle importante ou d’application à cycle de fatigue élevé.Ces SSD 3D NAND sont aussi plus résistants, avec des températures de fonctionnement de -20 °C à 75 °C, notamment grâce à la technologie de régulation thermique dynamique (Dynamic Thermal Throttling) afin d’offrir de grandes performances en évitant les surchauffes. La durabilité des SSD est donc grandement améliorée ainsi que leurs stabilités.Afin de profiter au maximum de ces nouveaux SSD, le fabricant met à disposition le logiciel Transcend SSD Scope Pro. Doté d’une interface intuitive, ce programme permet de gérer et surveiller vos SSD tout en proposant plusieurs fonctionnalités. Grâce à lui, il est possible d’effectuer un balayage de diagnostic, un effacement sécurisé, voire un indicateur de santé du SSD, un clonage du système et une surveillance à distance.Tous les SSD Transcend sont couverts par une garantie limitée de trois ans. Aucun prix annoncé à ce jour.