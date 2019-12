Impédance : 32 ohms à 1 kHz.



Sensibilité (1 kHz) : 109 dB.



Tension d'entrée : 30 mW (Max).



Diamètre du casque : 50 mm.



Diamètre intérieur de l'oreillette : 64 mm.



Type de connexion : USB numérique



Longueur de câble : 1,3 m.



Poids approximatif : 275 g.

Fréquence : 100 Hz – 10 kHz



Rapport signal / bruit : > 60 dB



Sensibilité (1 kHz) : -45 ± 3 dB



Mode de captation : Microphone ECM unidirectionnel



Fonction muet : bouton muet

Molette de contrôle du volume



Bouton on/off pour le THX Spatial



Utilisation audio : appareils avec connecteur USB



Utilisation audio + microphone : appareils avec connecteur USB

Razer Kraken Ultimate: 149,99 euros.



Razer Kraken X USB : 69,99 euros.

Chose encore plus rare pour un casque gaming, il embarque une technologie de réduction du bruit active qui équipe les casques professionnels. Cette innovation est intégrée au microphone du Kraken Ultimate.Concernant le micro, il est certifié DISCORD, un argument de poids pour les adeptes du chat vocal en ligne. La technologie de réduction de bruit est combinée au micro, ce qui rend vos dialogues plus clairs que jamais avec vos équipiers. Le Kraken Ultimate est conçu sur la base d’un châssis combinant l'aluminium et l'acier.Il dispose d'une autre spécificité, des coussins intégrant un gel refroidissant améliorant le confort et la longévité d'écoute. Ce gel est un excellent dissipateur thermique qui vous permettra de garder la tête froide durant toute l'utilisation.Casque :Microphone :Contrôles sur le casque :Audio :