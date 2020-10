Razer Chroma Addressable RBG controller :

Razer Base Station V2 Chroma :

Razer Charging Pad Chroma :

Razer Mouse Bungee V3 Chroma :

Razer Mouse Dock Chroma :

Razer Chroma Addressable RGB Controller : 39,99 euros

Razer Base Station V2 Chroma : 79,99 euros

Razer Base Station V2 Chroma : 89,99 euros

Razer Charging Pad Chroma : 69,99 euros

Razer Mouse Bungee V3 : 24,99 euros

Razer Mouse Bungee V3 Chroma : 49,99 euros

Razer Mouse Dock Chroma : 59,99 euros

le nouveau boitier de contrôle ARGB vise à résoudre le problème de la synchronisation de plusieurs composants PC ARGB avec les périphériques et les appareils domestiques compatibles Chroma de plusieurs fabricants, en les regroupant dans le logiciel Razer Synapse 3, sans avoir recourt à un logiciel de gestion RGB supplémentaire. Ce boitier de contrôle est muni de points d’attache SSD pour une intégration plus pratique dans chaque PC et propose 6 ports ARGB pour que les builders puissent brancher leurs ventilateurs ARGB, leurs rubans à LED ARBG et bien plus. Il s’adresse à chaque LED individuelle des composants ARGB, permettant aux utilisateurs de personnaliser entièrement les dispositifs connectés via Chroma Studio dans Razer Synapse 3. Au-delà d’être facile à contrôler, les composants non Razer des partenaires tels que Enermax, Phanteks, SilverStone Technology, Teamgroup, LianLi, et ThermalTake connectés au boitier auront accès au portfolio Razer Synapse d’intégration de jeux, d’appareils domestiques et de périphériques.Le nouveau support de casque a été repensé pour être moins intrusif, plus robuste et plus polyvalent. Le support présente un design avec une seule tige en aluminium et une base antidérapante bordée par le Razer Chroma RGB. La Base Station V2 Chroma ne perd pas de place, en proposant sur sa partie inférieure plusieurs ports dont 2 ports USB 3.1 et une sortie 3.5mm avec un DAC intégré offrant un son surround 7.1. Il sera disponible en plusieurs coloris : noir, quartz et mercury.Rapide, coloré et antidérapant, le nouveau Razer Charging Pad Chroma supporte jusqu’à 10 watts de puissance pour recharger rapidement les téléphones, les écouteurs et bien d’autres, avec un éclairage Razer Chroma RGB bordant sa base et une surface en caoutchouc au toucher doux pour éviter les rayures et les glissades.Ce nouveau système emmène la gestion de câble de la souris à un autre niveau, créé avec un corps en aluminium, une base antidérapante, et le Razer Chroma RGB, les mouvements de la souris sont désormais aussi fluides qu’ils sont colorés.Conçu spécialement pour les dernières souris sans fil Razer, le Razer Mouse Dock Chroma propose un socle magnétique pensé pour pouvoir rapidement attacher et détacher les souris du socle, une base antidérapante assure la stabilité, et le Razer Chroma RGB apporte des indicateurs de charge via des effets d’éclairage pour que les joueurs puissent facilement connaitre l’état de charge de leur batterie. Le dock est uniquement compatible avec les Razer DeathAdder V2 Pro, Razer Naga Pro, Razer Basilisk Ultimate, ou Razer Viper Ultimate.Tous ces accessoires sont déjà disponibles aux tarifs conseillés suivants :