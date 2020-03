Razer ajoute une souris Gaming à son catalogue, la Razer Viper Mini. Reprenant les technologies et les grandes lignes de la Razer Viper, cette version Mini est la plus légère que la marque a fabriqué, avec un poids de 61 g seulement. Elle a spécialement été conçue pour les petites mains voulant accéder à de grandes fonctionnalités.



Cette souris ambidextre dispose d’un commutateur optique Razer et de six boutons programmables. Son capteur optique est performant avec ses 8500 DPI et un suivi de 300 IPS. Elle est aussi dotée d’un éclairage Razer Chroma RGB Underglow ainsi que d’un stockage de profil intégré.



La souris Razer Viper Mini est disponible dès aujourd’hui au prix de 49,99 euros.