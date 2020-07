Après avoir annoncé la souris DeathAdder V2 Mini, Razer lance le Razer Huntsman Mini. Reprenant les fonctionnalités du Huntsman de base, cette version Mini 60 % voit sa taille réduite pour en faire un format ultra compact. Décliné en deux coloris, Black ou Mercury, le clavier existe en deux versions, avec des switches violets ou rouges linéaires.

Suite à la demande des joueurs et afin d’alléger la zone de jeu, le fabricant revoit son clavier et propose un clavier d’environ 60 % de la taille d’un clavier de taille normale. Plus petit, mais toujours aussi fonctionnel, le Huntsman Mini conserve toutes les touches essentielles pour le jeu. Les touches qui ont été enlevées restent tout de même disponibles en tant qu’action secondaire, tout comme les touches fonctions et macro qui peuvent être réglées via l’Hypershift de Razer dans Razer Synapse 3.



Le clavier est aussi le 1er a profiter des touches optiques linéaires améliorées récemment développées par Razer. Celles-ci disposent d’amortisseurs des bruits en silicone pour réduire les nuisances sonores sans pour autant sacrifier la vitesse ou la fluidité dans l’impulsion.



Pour les fans de customisation de claviers, le Huntsman Mini comporte une ligne inférieure standard permettant d’être compatible avec la plupart des sets de touches. Un port pour câble USB-C standard pourra être utilisé pour changer facilement les couleurs favorites des utilisateurs. Le côté RGB est géré par le logiciel Razer Chroma ou directement avec le clavier grâce à la mémoire interne.



Les claviers sont déjà disponibles aux prix de 139,99 euros pour les switches rouges et 129,99 euros pour les switches violets.