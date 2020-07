Razer revisite sa souris DeathAdder et sort la V2 Mini. Celle-ci garde ses propriétés de base, ergonomique et pour les droitiers, tout en étant plus légère pour répondre aux demandes de la communauté Razer. Cette souris Gaming sera un allié de taille pour les longues sessions de jeu.

La Razer DeathAdder V2 Mini ne pèse que 62 grammes et voit sa taille réduite pour convenir aux petites mains des utilisateurs en quête de performance, tout en conservant un confort ultime. Cette souris est dotée de switchs optiques pour une longue durée de vie (70 millions de clics).



Elle dispose aussi d’un capteur optique Sensor de 8 500 DPI qui apporte une précision et une rapidité extrême. La glisse est assurée par des patins 100 % PTFE. Le fabricant a aussi équipé la V2 Mini de 6 boutons programmables configurables sur la mémoire interne de celle-ci. Les effets lumineux sont aussi de mise et réglable via Razer Chroma.



La DeathAdder V2 Mini est déjà disponible au prix de 59,99 euros.