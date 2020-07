Les deux versions du LANCOOL II Mesh proposent un look premium avec une face avant en Mesh tout comme le bas les panneaux latéraux pour optimiser le flux d’air. Ce dernier est assuré par des ventilateurs pré installés, à savoir 2 x 140 mm PWM à l’avant, 1 x 120mm PWM à l’arrière pour le Mesh Performance et 3 x120 ARGB pour le Mesh RGB. Pour la version RGB, les effets lumineux sont contrôlables directement sur le panneau de contrôle situé sur le dessus du boitier.Le LANCOOL II Mesh a vu son « cable management » amélioré pour un rangement ultra simple des câbles. Il supporte les cartes mères au format E-ATX, ATX, m-ATX et m-ITX ainsi que les cartes graphiques de 284 mm de long. Compatible watercooling, un radiateur de 360 mm à l’avant et 240 mm dans la partie supérieure trouveront leurs places.Ces boitiers seront disponibles mi-aout.