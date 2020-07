L’iCUE NEXUS est compatible avec clavier CORSAIR K70 RGB MK2 ou le K95 RGB PLATINUM XT. Pour ceux qui ne disposent pas de ces claviers, pas d’inquiétudes, il est aussi possible de le brancher directement via un port USB du PC. Corsair franchit un nouveau cap dans la personnalisation et la fonctionnalité avec cet écran tactile, en proposant plus de 200 écrans (profils) qui affichent chacun jusqu’à six boutons virtuels en utilisant les images « glisser-déposer ».Grâce à l’écosystème iCUE, le NEXUS profite et propose plusieurs fonctionnalités des différents périphériques compatibles. En effet, l’écran peut afficher la température, les fréquences, la vitesse des ventilateurs, etc. provenant de votre processeur, de votre carte graphique et de vos appareils compatibles iCUE, mais aussi changer la sensibilité de votre souris, programmer le profil d’égaliseur de votre casque audio, modifier le profil d’éclairage RGB de votre clavier. Le tout se fera directement via l’écran tactile par un simple tapotement ou balayage sur l’écran lui-même. Il est même possible de mapper les actions programmables de l’iCUE vers l’écran pour un lancement du bout des doigts.Cet écran de contrôle peut être personnalisé grâce à des thèmes préprogrammés avec des visuels et des actions pour certains jeux comme Rainbow Six Siege. Il est même possible de personnaliser avec vos propres images comme des GIF ou des images servant d’icônes.L’écran tactile compagnon CORSAIR iCUE NEXUS est déjà disponible au prix de 99,99 euros.