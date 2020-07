Cette nouvelle gamme propose des alimentations stables et fiables, notamment grâce au condensateur japonais réputé pour leurs efficacités ainsi qu’aux switchs MOSFETs haut de gamme. Le tout est secondé par une certification 80Plus Gold pour un rendement optimisé tout en réduisant les températures et les pertes d’énergies.Grâce à leur conception entièrement modulaires et à leurs câbles plats, il est très simple de garder un système organisé et propre. Cette gamme bénéficie aussi d’un ventilateur de 120 mm à roulement hydrauliques qui assure un refroidissement efficace pour des nuisances sonores très faibles.Les alimentations DQ-M-V2L seront disponible mi-aout aux prix de : 99,99 euros pour la version 650 W, 109,99 euros pour la version 750 W et 119,99 euros pour la version 850 W.