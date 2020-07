Le clavier Alloy Elite 2 est équipé d’interrupteurs mécaniques linéaires HyperX Red réputés aussi bien pour leurs performances que leurs longues durées de vie (80 millions de clics). Plein d’astuces, le clavier se soit aussi doté de touche multimédia dédiées et d’une grande molette de volume. Des boutons d’accès rapide vous permettront de régler les effets lumineux ainsi que les différents modes de jeu proposé. L’Alloy Elite 2 comprend également une entrée USB 2.0, l’anti-ghosting à 100 % et le roll-over complet de la touche N.Le côté lumineux du clavier se diffusera aussi bien par les touches HyperX Pudding, des touches à double couche translucide et police de caractère HyperX exclusive, ainsi que sur la barre lumineuse signature. Les effets sont réglables via les touches programmées du clavier, mais aussi via le logiciel NGENUITY du fabricant. Ce même logiciel permet de personnaliser les macros et les modes de jeux et de les sauvegarder via la mémoire embarquée du clavier.L’Alloy Elite 2 est compatible PC, PS4 et Xbox One. Il est déjà disponible au prix de 159,99 euros.