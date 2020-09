Après avoir testé la station de charge multiple ZenTree de chez Gelid solution , nous allons nous intéresser à la station Fourza. Destiné à charger les smartphones et tablettes, le Fourza est capable de délivrer jusqu'à 2,4 A par port et peut recevoir 4 appareils en simultané. Contrairement aux chargeurs multiples comme le Club 3D CAC-1903 , la station Fourza est en même temps un dock et il peut donc maintenir les équipements qu'il charge.Voyons dans le test si ce Fourza est pratique et efficace.