CORSAIR H100i ELITE CAPELLIX : 159,90 euros

CORSAIR H115i ELITE CAPELLIX : 169,90 euros

CORSAIR H150i ELITE CAPELLIX : 189,90 euros

Le niveau de refroidissement est de nouveau rehaussé. En effet, les AIO sont équipés des éléments les plus performants du moment comme une pompe centrifuge hautes performances qui fournit un débit jusqu’à 0,82 L/min tout en générant un bruit inférieur à 20 dBA ou encore une plaque d’échange en cuivre pour un transfert optimal. On note aussi que les radiateurs sont équipés de ventilateurs ML RGB Series PWM allant jusqu’à 2400 RPM, pour refroidir efficacement les processeurs les plus récents et les plus fougueux.Outre les performances de refroidissement, Corsair a mis l’accent sur l’esthétisme et surtout les effets lumineux. Avec un total de 33 LEDs CAPELLIX, réputées pour leurs brillances et couleurs vives, les AIO proposent des effets toujours plus beaux. L’intérieur de votre boitier n’a jamais été aussi lumineux.Chaque refroidisseur vient avec un contrôleur Corsair iCUE Commander CORE qui gère aussi bien les effets lumineux que la vitesse des ventilateurs ainsi que celle de la pompe. Ce même contrôleur prend en charge jusqu’à 6 ventilateurs avec leurs LEDs avec une gestion via le logiciel Corsair iCUE et son interface intuitive. Il est même possible d’activer un mode Zero RPM, afin éliminer complètement le bruit des ventilateurs.Les nouveaux iCUE ELITE CAPELLIX sont compatibles avec la plupart des CPU récents et disposent de support de fixation sans outil adapté pour une installation simple et rapide. Cette nouvelle gamme est déjà disponible aux prix de :