Pour ceux qui auraient besoin de place, lefait son apparition. Ce disque permettra d'étendre votre capacité de stockage jusqu'à 5 To. Coté connectique il est doté de la Technology USB-C et il pourra également se connecter à un port USB 3.1 grâce à un adaptateur fourni. Le logiciel WD Discovery est intégré au disque ce qui permet de simplifier les sauvegardes. Le My Passport Ultra est aussi doté d’un chiffrement matériel AES 256 comme le My Passport SSD.Le SSD Robuste et Portableest pensé pour les nomades avec sa certification IP55. Il est résistant à la pluie, la poussière, aux éclaboussures et aux déversements accidentels. Il peut stocker jusqu'à 2 To de données avec des vitesses de lecture pouvant atteindre 550 Mo/s.La, permet au détenteur d'Iphone ou Ipad de libérer de l’espace de stockage. Grace à son connecteur lightning flexible (qui permettra l’utilisation avec la plupart des coques de protection) et l'utilisation du logiciel Xband il est possible de transférer jusqu'à 256 Go de photos et vidéos vers la clé, puis vers un PC ou Mac grâce à un connecteur USB 3.0. Le tout se fera dans en environnement sécurité car le logiciel inclut un chiffrement.La clé double connectique en métaloffre la possibilité aux détendeurs d'appareils avec différentes connectiques de déplacer des fichiers simplement. Cette clé pourra être branchée sur un smartphone en USB Type-Cet vos ordinateurs USB Type-A pour libérer de l'espace. Il sera ainsi possible de déplacer des documents, des fichiers vidéo ou musicaux d’un smartphone à un ordinateur sans difficulté et ce jusqu’à 1 To.Prix publics indicatifs :Les nouveaux My Passport et les clés sont disponibles dès maintenant.