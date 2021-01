Câble 8 pins pour carte mère : 31,99 euros

Câble 24 pins pour carte mère : 35,99 euros

Câble double 8 pins : 30,99 euros

Les gaines sont faites avec des fibres optiques pour améliorer la diffusion des LEDs. Il n’y a pas moins de 24 LEDs pour la version 24 pins et 16 LEDs pour les versions 8 pins et 16 pins pour les câbles d’alimentation destinés à la carte mère ou à la carte graphique.Côté technique, les extensions profitent de câble 18 AWG en cuivre avec plusieurs couches de gaine de protection assurant ainsi une meilleure résistance à la chaleur et une meilleure stabilité. Pour la gestion des LEDs, les câbles sont dotés de deux connecteurs 3-pin intégrés et sont compatibles avec les cartes mères et leurs logiciels de gestion ARGB. L’un des connecteurs est mâle et l’autre est femelle afin de pouvoir connecter les différents câbles en série.Les ASTRA sont déjà disponibles au prix de :