Ces dernières années, les performances des cartes graphiques ont explosé mais également leur consommation et donc, la température produite. Afin de palier à ce fait, les fabricants de GPU utilisent de gros radiateurs. Les contacts entre les composants de la carte et ce radiateur se font avec des pads thermiques. Ces pads sont également utilisés pour faire contact entre le GPU et le waterblock dans le cas d'une carte passée en refroidissement liquide. Afin de conserver de bonnes performances de refroidissement dans le temps, il est conseillé de changer de temps à autres ces pads thermiques. Bien connue pour ses solutions de refroidissement, Gelid solutions propose plusieurs types de pads thermiques. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les pads GP-Ultimate 120 x 20 mm en 1 et 0,5 mm d'épaisseur destinés aux cartes graphiques.Direction l'unboxing !