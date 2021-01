Le GLINT a été étudié pour évacuer la chaleur que le SSD M.2 produit en pleine activité, même les plus lourdes, et évite ainsi les effets de « throttling » d’apparaitre. Coté matériaux, le dissipateur est fait en aluminium pour un transfert de chaleur maximal, et est secondé par un pad thermiques de haute qualité.Les effets lumineux sont quant à eux assurés par 5 LEDs ultra brillantes qui se diffuseront via le couvercle en plastique semi-transparent. Deux fiches de connexion sont proposées, dont une fiche 4-1 pins pour s’adapter être compatibles avec toutes les cartes mères.Le prix du GLINT est de 14,99 euros.