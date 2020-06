On s'en souvient, Gelid solutions avait annoncé le ZenTree Marble , une station de charge USB multiple, dotée de 4 ports. Contrairement à un chargeur USB classique, tel le FSP Amport62 , dans le cas d'une station de charge, on peut poser les smartphones et les tablettes directement dessus. Cette dernière venue dans les déclinaisons de ZenTree embarque un nouveau cœur de charge, proposant de l'USB Type C et du Quick Charge 3.0. Découvrons tout cela ensemble dans le test !