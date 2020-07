L’offre SSD de Lexar continue de s'étendre et de se renforcer sur le marché du stockage avec ce dernier ajout. Ce SSD portable vous permet d'avoir en permanence vos données avec vous. Pour assurer la sécurité de vos données, il résiste aux chutes, aux chocs et aux vibrations et dispose d'une solution de sécurité avancée avec chiffrement AES 256 bits.



Le SL200 est doté d’une finition haut de gamme et existe en 512 Go, 1 To et 2 To d'espace de stockage. Il affiche également des vitesses de transfert allant jusqu'à 550 Mo/s et une vitesse d’écriture allant jusqu'à 400 Mo/s. Il se connecte à l'aide du câble USB Type-C vers USB Type-C ou USB Type-C vers Type-A inclus, tous 2 fournis, ce qui le rend prêt à l'emploi. Et ile ne pèse que 40 g !



Le SSD portable Lexar SL200 est disponible ce mois-ci à un prix de vente conseillé de 119,99 euros en version 512 Go et 189,99 euros en version 1 To et est garanti 3 ans. Nous n'avons pas le prix et la disponibilité pour le modèle 2 To.