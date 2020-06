XPG et Gigabyte lancent un partenariat pour des tests de modules DDR4 sur les plateformes Intel Z490 et AMD B550. Afin de garantir de grandes performances et une large compatibilité, XPG évalue sa RAM lors de phases d'overclocking sur les dernières plateformes du moment.

En coopération avec GIGABYTE, l’XOCL (XPG OverClocking Lab) a été capable d’overclocker les modules DDR4 XPG SPECTRIX D50 jusqu’à 4800 MHz sur la carte mère Z490 AORUS XTREME WATERFORCE. L’expérience ne s’est pas arrêté là, l’XOCL a obtenu des résultats similaire avec ses modules SPECTRIX D60G, D80, D41 et GAMMIX D30, D10 sur les cartes mères disposant de socket Intel Z490 les : AORUS XTREME, AORUS MASTER, AORUS ULTRA, AORUS PRO AX, AORUS ELITE AC, AORUS ELITE, VIOSON G et sur les plateformes AMD B550, avec les AORUS MASTER, AORUS PRO AC, AORUS PRO, et VISION D.



Les gammes SPECTRIX et GAMMIX de XPG disposent de modules qui bénéficient de puces de haute qualité ainsi que de dissipateur thermique très efficaces, afin d’offrir un excellent signal, une très bonne stabilité ainsi qu’une longue durée de vie des modules eux-mêmes. Ils profitent de la technologie Intel XMP 2.0 pour une stabilité contrôlée. Les SPECTRIX D80 se distinguent aussi par leur dissipateur, ils sont les premiers modules DDR4 RGB à utiliser un refroidissement hybride air-liquide !



L’XPG OverClocking Lab a été créé en 2018 et a pour but de pousser les limites, en termes de performances, de ses modules de DRAM. En choisissant avec soin leurs partenaires, comme GIGABYTE, afin de tester et d’assurer le maximum de compatibilité entre les produits, XPG peut proposer des performances adaptées à chaque utilisateur comme les Gamers, les pro de l’e-sport ou les créateurs de contenu. Côté record, en Mai 2018, l’XOCL à overclocké les XPG SPECTRIX D80 RGB DDR4 à 5531 MHZ avec un refroidissement à l'azote liquide et en Mai 2019, les SPECTRIX D60G ont passé la barre des 5738 MT/s, établissant ainsi un nouveau record du monde.