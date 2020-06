CORSAIR ayant eu un gros succès avec sa gamme de PC « ONE », il était à prévoir qu’une nouvelle version allait faire son entrée avec les nouveaux processeurs AMD Ryzen 3000. C’est de cette réflexion que le CORSAIR ONE a100 fait son apparition, en proposant toujours un format compact, mais doté d’une puissance extraordinaire.

Ce nouveau ONE a100 est un condensé de puissance, aussi bien pour les Gamers que pour les créateurs de contenus. Avec une carte graphique RTX de NDVIDA, un CPU Ryzen de 3eme génération et une multitude de composants CORSAIR Premium, le a100 promet des performances incroyables dans un châssis retravaillé et encore plus compact, afin de prendre moins de place qu’un PC portable.



Trois versions du CORSAIR ONE a100 sont disponibles, certaines profitent d’un processeur Ryzen 9 3900X ayant 12 cœurs et 24 threads tandis que d'autres ont un AMD Ryzen 9 3950X ayant 16 cœurs et 32 threads, pour profiter dans tous les cas pleinement de l’architecture Zen 2. En complètement de ces monstres de puissances, les a100 sont équipés des dernières RTX 2080 ou RTX 2080TI en profitant de performances exceptionnelles via la technologie «Ray Tracing» pour des images toujours plus intenses.



Pour finir, chaque CORSAIR ONE a100 est doté de composants CORSAIR Premium comme une mémoire DDR4 VENGEANCE LPX 3200 MHz 32 Go optimisés pour l’AMD Ryzen 3000 et un disque Force MP600 NVMe M.2 tirant pleinement profit de la bande passante PCIe 4.0.



Les PC CORSAIR ONE a100 sont disponibles avec des prix allant de 3 439,90 euros à 4 619,90 euros.