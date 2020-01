Gigabyte présente sa nouvelle gamme de cartes graphique RX 5600 XT avec deux déclinaisons, la Radeon RX 5600 XT GAMING OC 6G et la Radeon RX 5600 XT WINDFORCE OC 6 G. Toutes deux bénéficient d’une architecture RDNA, elles sont gravées en 7 nm et dispose d’une interface PCI-E 4.0.

La GIGABYTE Radeon RX 5600 XT GAMING OC 6G Elle bénéficie du refroidissement WINDFORCE 3X – fierté du constructeur – qui offre 3 ventilateurs de 90 mm à rotation alternée couplé à 4 caloducs en cuivre en contact direct avec la GPU. De quoi refroidir la carte très efficacement de la chaleur produite par le GPU, mais pas que, car les MOSFETs ainsi que la VRAM profitent aussi de ce refroidisseur puissant pour assurer la stabilité de la carte ainsi que la durée de vie. La backplate en métal assurera aussi le maintien de la carte afin d’éviter quelle ne se plie, tout en ajoutant un style très propre dans la configuration. La RX 5600 XT GAMING OC 6G est équipée d’un éclairage RGB contrôlable via RGB fusion 2.0 d’AORUS. Pour ce qui est des fréquences, nous avons un Boost Clock allant jusqu’à 1620 MHz et un Game Clock de 1460 MHz.



La GIGABYTE Radeon RX 5600 XT WINDFORCE OC 6G Elle bénéficie aussi d’un refroidisseur WINDFORCE, mais avec seulement 2 ventilateurs de 90 mm à rotation alternée permettant ainsi une carte plus petite, mais toujours aussi efficace. Son design a été particulièrement travaillé pour offrir un flux d’air puissant et une très bonne évacuation de la chaleur. Les caloducs en contact direct avec le GPU ainsi que la plaque de renfort en métal permettront aux gamers de bénéficier d’une expérience Gaming extrême et totalement stable. Pour ce qui est des fréquences, nous avons un Boost Clock allant jusqu’à 1620 MHz et un Game Clock de 1560 MHz.



Les deux versions disposent des technologies les plus avancées d’AMD, comme le kit de développement Open Source FidelityFX, Radeon Image Sharpening (RIS), Radeon Anti-Lag, Radeon Boost et FreeSync 2 HDR. Elles sauront satisfaire aussi bien les gameurs que les créateurs de contenus.



Les cartes seront disponibles très prochainement au prix de 354,95 euros pour la version GAMING OC, hélas, nous n’avons pas l’info pour la version WINDFORCE OC.