Gigabyte support beaucoup les joueurs en proposant plusieurs composants Gaming afin d’être très performant, mais cette fois-ci, le constructeur propose de la DDR4 dédiée aux créateurs de contenu. En effet, avec son kit de 64 Go de DDR4, en deux barrettes de 32 Go DIMM, la gamme DESIGNARE subviendra aux besoins spécifiques de l’édition vidéo et le rendu de scènes 3D pour tous les projets nécessitant réactivité, stabilité et performances sur la durée.

Cette grosse capacité de RAM viendra s’ajouter aux configurations des professionnels disposant de processeurs haut de gamme, de cartes graphiques puissantes et de périphériques de stockage de grande capacité afin d’éviter un goulot d’étranglement sur les performances globales. Gigabyte a mis son service R&D sur le coup afin de développer un Kit de RAM DDR 64 Go offrant 32 Go de mémoire 3200 MHz par DIMM, tout en obtenant les certifications Intel et AMD pour une compatibilité optimale.



Côté design, les barrettes disposent de dissipateurs thermiques en aluminium, argent et blanc sans LED. L’évacuation de la chaleur est aussi optimale grâce à ces dissipateurs qui restent dans l’inspiration du design DESIGNARE. Les Kits GIGABYTE DESIGNARE DDR4 3200M Hz 64 Go répondent aux standards GIGABYTE Ultra Durable afin de vous garantir d’une efficacité optimale et de performances stables sur la durée.



Aucun prix ni date de disponibilité ne nous a été communiqué à ce jour.