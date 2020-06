Une nouvelle génération de chipset arrive chez AMD et c’est Gigabyte , par le biais de AORUS, qui ouvre le bal avec les nouvelles cartes mères B550. Bien évidemment, le constructeur propose plusieurs modèles bénéficiant de nouvelles technologies afin de répondre aux besoins de chacun. En général, les B550 proposent un support optimisé pour les CPU Ryzen de 3eme génération ainsi que la technologie PCI 4.0 et des VRM allant jusqu’à 16 phases.



Plusieurs versions de B550 AORUS seront donc disponibles avec des étages d'alimentations composé soit de PWM numériques 10 +3 phases, de 12 +2 phases DRMOS ou de 16 phases Powerstage. Cela peut aller jusqu’à 70 A par phase sur les B500 AORUS MASTER pour un total d’alimentation de 1120 A. Dans la gamme Mini-ITX, la B500I AORUS PRO AX, proposera un VRM numérique de 6 +2 phases DrMOSE, avec 90 A par phase. Chaque utilisateur trouvera donc son compte afin de pousser son processeur, notamment les Ryzen 3, dans leurs derniers retranchements.



Dotées des dernières technologies, les cartes mères B550 repoussent les limites de vitesses de transferts grâce à la technologie M.2 PCIe 4.0, rendant les SSD compatibles ultra rapide. Afin de protéger ces SSD M.2, le constructeur a équipé toutes ses cartes mères d’une protection thermique, aussi efficace que design. Le modèle MASTER propose 3 slots M.2 PCIe 4.0 x4 liés directement au CPU pour optimiser les vitesses pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à 12 700 Mo/s (via une matrice SSD M.2 NVMe RAID 0).



Gigabytes ne se contentent pas des dernières technologies, il voit plus loin. En effet, les cartes mères ATX et Mini-ITX proposent des débits Ethernet allant jusqu’à 2,5 Gbit/s, soit 2,5 fois plus rapide que la norme standard. D’autres cartes, comme la B500 AORUS PRO AC, offrent la solution Intel WiFi 802.11ac alors que les B500I AORUS PRO AX et B500 AORUS MASTER proposent du WiFi6 802.11ax avec antenne à gain élevé 2T2R, pour des vitesses allant jusqu’à 2,4 Gbit/s. Avec autant de flexibilité, fini les déconnexions !



Les BIOS n’ont pas été mis de côté non plus. Les cartes mères bénéficient de la technologie Q-Flash Plus qui permet une mise à jour du BIOS sans même avoir à être équipé de RAM ou de CPU. La gestion du BIOS en elle-même se fera directement à l’écran, via une interface très intuitive et simple d’utilisation. Le design des cartes mères AORUS a toujours été très travaillé, pour offrir un effet visuel très fort. Cela passe aussi par le côté RGB, d’où la gestion des effets lumineux via le logiciel du constructeur RGB Fusion. Celui-ci gèrera les effets lumineux des LEDs et des bandes de LEDs connectées mais aussi la gestion des ventilateurs. Le panneau I/O Shield est pré installer pour simplifier l’installation dans le boitier.



À partir de la gamme PRO des cartes mères B550 AORUS, les cartes bénéficient de dissipateurs thermiques à ailettes avec caloduc à contact direct pour un refroidissement efficace. Les cartes mères bénéficie aussi d’un interface USB 3,2 Gen 2 offrant des vitesses de transfert de 10 Gbit/s ainsi qu’une compatibilité totale USB Type-C