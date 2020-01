Lors du CES 2020 à Las Vegas, Gigabyte , constructeur leader de cartes mères et de cartes graphiques, est heureux de présenter sa nouvelle gamme d'écrans gaming. Après avoir réussi à conquérir le marché particulièrement compétitif des écrans pour gamers au cours de l'année passée, les écrans gaming AORUS ont réussi à attirer l'attention des utilisateurs exigeants grâce à leurs fonctionnalités exclusives et au travers de leurs caractéristiques matérielles uniques.

GIGABYTE G27F

Ecran plat

Résolution : 1920 x 1080

Taux de rafraichissement : 144 Hz

Synchro verticale : FreeSync et G-Sync

GIGABYTE G27F

Ecran incurvé 1500R

Résolution : 2560 x 1440

Taux de rafraichissement : 165 Hz

Synchro verticale : FreeSync Premium et G-Sync

GIGABYTE G27F

Ecran invurvé 1500R

Résolution : 1920 x 1080

Taux de rafraichissement : 144 Hz

Synchro verticale : FreeSync Premium Pro et G-Sync

La principale nouveauté de cette nouvelle gamme d'écran Aorus est la possibilité d'une mise à jour automatique. Les fonctionnalités AORUS de gaming tactique Black Equalizer, Aim Stabilizer et GameAssist offrent une intelligence produit particulièrement intéressante. Grâce à la technologie Auto Update, l'écran effectuera des vérifications automatiques et instantanées du système une fois connecté et exécutera immédiatement toute mise à jour requise.Gigabyte a présenté 3 écrans lors du CES 2020, couvrant les segments de 27 et 31,5 " que cela soit des écrans plats ou incurvés à dalles FHD ou QHD.Ces nouveaux écrans seront disponibles lors du 1er trimestre 2020.