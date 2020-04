Le Red Dot Design Award et l’iF Design Award sont deux prix Allemands de design professionnels particulièrement prestigieux, attirant chaque année plus de 5000 candidats de plus de 70 pays différents. Ces deux prix sont décernés par des juges de renommée internationale, évaluant soigneusement chaque produit. Le Red Dot Design Award est l’un des quatre principaux prix internationaux de design avec l’iF design award Allemand, IDEA Américain et le G-Mark Japonais.

Gigabyte a toujours proposé de nombreux produits de haute qualité et son savoir-faire a encore été une fois récompensé ! Non seulement par Red Dot Design mais aussi par l'iF Design, et cela pour plusieurs produits différents, notamment des cartes mères et des PC portables.



Nous noterons surtout la carte mère « X570 AORUS XTREME » qui reçoit une double distinction : un Award Red Dot Design 2020 ainsi qu’un Award iF Design. La carte mère est basée sur un chipset AMD X570, dotée de la technologie PCIe 4.0 et qui embarque un système d’alimentation numérique à 16 phases. Côté système de refroidissement, on trouve un concept à base d’ailettes fines, de Caloduc Direct Touch et d’une plaque de renfort en NanoCarbone, qui a su plaire de par ses qualités innovantes, ses performances, ses caractéristiques et ses composants ultras durables.



Une grande partie des Awards viennent des Red Dot Design pour 4 cartes mères et 4 PC portables. Les cartes mères X299X AORUS XTREME WATERFORCE, TRX40 AORUS XTREME et X570 AORUS XTREME dans la catégorie Gaming et la carte-mère X299X DESIGNARE-10G plutôt destiné au créateur de contenu grâce à sa connectique 10 Gbe et son Intel Thunderbolt 3. Pour ce qui est des PC portables, les AERO 15 OLED, AERO 17, AORUS 17 et AORUS 15G ont su se faire remarquer par leurs designs fins, légers ainsi que leurs performances.