Gigabyte ne se contente pas des cartes mères ou des cartes graphiques de qualité mais propose aussi des modules de RAM. Et ce sont les modules AORUS RGB MEMORY 4400 MHz qui s'ajoutent au catalogue du fabricant. Alliant de hautes performances et des effets lumineux, ce kit de 16 Go en 2 x 8 Go trouvera sa place sans nul doute aux côtés des autres produits Aorus

Ces nouveaux modules se démarquent surtout par leurs compatibilités avec les nouvelles plateformes Z490 d'Intel et X570 d'AMD et les derniers processeurs du moment. Le kit de DDR4 XMP 2.0 est doté de puces Hynix D qui offrent une large bande passante ainsi qu'une très grande performance, avec des timing de 19-26-26-46. Les overclokers trouveront, sans nul doute, un compagnon de taille avec ces nouveaux modules afin de profiter pleinement de leurs systèmes.



Pour ce qui est du design, le kit dispose de dissipateurs en aluminium avec une surface anodisée ancrée dans le thème AORUS. Le constructeur a aussi pensé à nous en chanfreinant les bords des dissipateurs pour éviter toutes blessures durant l'installation. Le design passe aussi par le RGB, plusieurs LEDs ARGB sont installées sur le bout du dissipateur pour des effets toujours plus beau. Les effets sont programmables via le logiciel RGB Fusion 2.0.



Le kit AORUS RGB MEMORY 4400 MHz 16 Go adhère aux normes GIGABYTE Ultra-Durable et sont garanties à vie. Le prix ne nous a pas été communiqué à ce jour mais le kit sera disponible à la fin du second trimestre 2020.