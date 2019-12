Le Zentree Marble est conçu pour orchestrer l’amarrage et la charge facilement. Il fournit une surface d'accueil « 3D-Tree Array » conçue pour accueillir plusieurs appareils mobiles de taille et de type différents tels que des téléphones portables, des tablettes, des smartwatches, des casques, des caméras d’action, des batteries externes ou tout autre accessoire USB.Le dessus est fabriqué en caoutchouc de silicone souple pour protéger vos appareils contre les rayures et les glissades. Le système de charge multi-appareils Smart QC 3.0, une pièce maîtresse du Zentree Marble, ajuste automatiquement la tension de sortie de 3,6 V à 12 V par paliers de 0,2 V tout en adaptant avec précision le courant de charge demandé par votre appareil. Cette technique garantit une charge rapide et efficace et prolonge la durée de vie de la batterie. Le Zentree Marble fournit également un port USB-PD pour prendre en charge les derniers périphériques USB haute puissance avec une puissance de charge allant jusqu'à 18W. Le total combiné de 60 W facilite le chargement de jusqu'à 4 appareils mobiles gourmands en énergie. Pour la sécurité de vos appareils, le Zentree Marble dispose d’un système de protection contre le port contre les surtensions, protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe.Le Zentree Marble est dores et déjà disponible pour le tarif conseillé de 49,99 euros.