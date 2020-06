1 To : 68 euros

2 To : 90 euros

3 To : 120 euros

4 To : 140 euros

Le Canvio Advance est un disque dur externe de petite taille : 78 x 109 x 14 mm (19 mm pour les versions 3 et 4 To), il trouvera donc facilement sa place dans un sac ou dans la poche. De plus, il existe en plusieurs coloris nacrés : noir, blanc, rouge ou bleu, de quoi satisfaire tout le monde. Le Canvio Advance est équipé d’une connexion USB 3.0 qui offre des vitesses de transferts très rapides, jusqu’à 5 Gbits/s.Les données sont sécurisées, notamment via la suite de logiciel du constructeur qui dispose d’une interface très intuitive et très fluide. Il est possible par exemple de planifier une sauvegarde des données à une heure voulue. Tout peut être automatisé et protégé par un mot de passe.Le produit est disponible aux prix de :