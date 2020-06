WD_BLACK P10 Game Drive 2 To : 119,90 €

WD_BLACK P10 Game Drive 4 To : 159,90 €

WD_BLACK P10 Game Drive 5 To : 189,90 €

WD_BLACK P50 Game Drive 500 Go : 159,90 €

WD_BLACK P50 Game Drive 1 To : 299,90 €

WD_BLACK P50 Game Drive 2 To : 499,90 €

Le WD_BLACK P10 Game Drive donne à votre console ou à votre PC le boost de performances dont vous avez besoin pour garder un avantage sur vos adversaires. Ce disque dur externe haut de gamme, qui existe en différentes versions allant jusqu'à 5 To, est dédié aux gamers qui cherchent à développer le potentiel de leur console ou de leur PC en stockant leur bibliothèque de jeux sur un support facile à transporter.Le WD_Black P50 Game Drive SSD assure un équilibre parfait entre la vitesse et les performances. Vous cherchez à rendre votre système plus rapide ou à réduire vos temps de chargement ? La technologie SSD avancée du WD_Black P50 Game Drive SSD offrira à votre PC ou à votre console la vitesse dont vous avez besoin pour jouer à votre meilleur niveau. Le WD_Black P50 Game Drive SSD est également équipé d'une interface USB SuperSpeed 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2), spécialement conçue pour optimiser les performances et offrir une compatibilité parfaite. Le WD_BLACK P10 Game Drive existe dans différentes versions allant jusqu'à 5 To.Avec ses capacités de fonctionnement et ses vitesses de lecture atteignant 2000 Mo/s, le WD_Black P50 Game Drive SSD est un exemple de performances durables et de stabilité. Démarrez votre système plus vite, passez moins de temps à regarder les barres de chargement défiler et passez plus de temps à vous battre pour la victoire. Disponible avec une capacité jusqu'à 2 To, il n'est plus nécessaire de faire de la place sur votre disque pour installer de nouveaux jeux : vous pouvez garder tous vos titres favoris tout en continuant à construire votre collection idéale. Grâce à son format, à sa résistance aux chocs et à sa durabilité, le WD_Black P50 Game Drive SSD est facile à transporter sur tous les terrains.Ces disques externes sont d'ores et déjà disponibles sur le store officiel de Western Digital aux tarifs suivants: