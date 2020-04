Cooler Master a amélioré ses refroidisseurs liquides pour CPU Master Liquid ML 120 et 240L en les passants à la version 2. Une amélioration significative sur trois points : de nouveaux ventilateurs, une pompe de nouvelle génération ainsi qu’un nouveau radiateur.



En effet, cette nouvelle génération de pompe à double chambre dispose d’un nouveau design et d’une efficacité accrue. Elle est bénéficie aussi d’un caoutchouc synthétique monocouche EPDM qui renforce la pompe contre les dommages qui pourraient venir dû aux températures élevées. Le radiateur, quant à lui, gagne une mise à jour avec une surface de contact élargie qui permet d’améliorer la dissipation de la chaleur et une circulation du flux d’air plus importante.



Afin d’améliorer le flux d’air à travers le radiateur et de donner une touche design et coloré, le fabricant a équipé ses nouveaux refroidisseurs des derniers ventilateurs SickleFlow RGB 120 mm dotés de pales Air Balance en version 2.0. Attention il s’agit de LED RGB (4 pins) et non d’ARGB (3 pins), ce qui ne les empêchera pas pour autant de donner un éclairage puissant et brillant.



Les deux versions seront disponibles courant du mois de mai au prix de 59,99 euros pour le ML120L V2 RGB et 69,99 euros pour le ML240L V2 RGB.