Caractéristiques techniques :

Dimensions : 27 x 27 x 77 mm



Poids : 79 g



Réponse en fréquence : 20 Hz — 20 kHz



Spectre fréquentiel : ajustable



Pression acoustique maximale : 120 dB SPL



Type de transducteur : condensateur



Directivité : bidirectionnel, Cardioîde



Connecteurs : Lightning et USB-C



Sortie Casque



Modes DSP : réponse plate, fort, acoustique chant, discours



Boîtier de microphone : métallique

Professionnel du son, Shure propose aux utilisateurs des possibilités d’enregistrement de haute qualité, notamment en combinant les propriétés du microphone MV88 iOS et ses solutions d’enregistrements MOTIV. Plusieurs paramètres sont mis à disposition, comme le choix entre les directivités cardioïdes ou bidirectionnelles, le tout avec 5 réglages préétablis, en 24 bits/48 kHz.Le kit est composé de différents accessoires et options pour maximiser vos résultats. Une pince assura l’orientation du microphone pour capter le son dans n’importe quelle direction. Une prise casque permet de contrôler le son en direct lors de l’enregistrement. Son trépied de table PIXI Manfrotto est utilisable aussi bien posé sur un support qu’à la main, celui-ci étant très léger.Le tout est utilisable aussi bien avec iOS, qu’Android, PC ou Max via le logiciel ShurePlus MOTIV. Celui-ci vous permettra d’enregistrer et des créé des montages de haute qualité. Il est aussi possible d’utiliser le kit indépendamment grâce aux différents modes DSP intégrés.Le kit est disponible au prix de 229 euros.