Caractéristiques :

Casque audio Gaming HD avec carte son USB intégrée

Haut-parleurs 40 mm

Compatible PC et Playstation, Xbox

Microphone HD

Son 7.1 virtuel sur PC

Réglage du volume sonore directement depuis le casque sur PC

Profils audio personnalisables et accessibles via logiciel TAC (sur PC)

Touches multifonctions réglables depuis le Teufel Audio Center

Câble USB de 3 m pour PC et Playstation et câble jack de 1,3 m

Grand confort de jeu grâce à ses coussinets enveloppants

Le Cage est doté haut-parleurs grand format de 40 mm qui procurent un son 7.1 virtuel. Il intègre une carte son USB pour un retour audio précis et exhaustif, avec des basses profondes et des aigus tout en douceur qui vous permettront d’appréhender la spatialisation au sein de n’importe quel environnement virtuel.Le microphone du nouveau CAGE a été complètement revu pour une meilleure communication et compréhension. Il est doté de 2 microphones qui permettent une neutralisation intelligente des échos. La directivité resserrée du microphone principal permet de filtrer et d’ajuster la perception des bruits environnants, le second microphone quant à lui élimine les parasites et bruits ambiants. Enfin un commutateur se trouvant sur l’oreillette gauche permet de passer le microphone en mode silencieux selon vos besoins.Le logiciel TAC (Teufel Audio Center) permet aux joueurs PC uniquement, d’accéder à de nombreuses fonctionnalités comme la possibilité de passer du mode chat au mode jeu, de paramétrer le son suivant le type de jeu (FPS, MMO, STR, Racing…), d’ajuster le volume du micro, de choisir des modes d’égalisation sonore déjà configurés ou à configurer. Bref, il est possible de régler le Cage exactement selon vos goûts pour une immersion totale en mode Surround. Vous pouvez également pimenter vos sessions en changeant le son de votre voix.Les coussinets amovibles, grands et enveloppants ainsi que l’arceau rembourré sont des atouts de taille pour un confort optimal durant les longues cessions de jeu. Teufel n’oublie personne, le Cage a été pensé pour les porteurs de lunettes. Vous pourrez également régler la luminosité du logo Teufel selon trois degrés (100%, 50%, 0%).Disponible au prix de 169,99 € sur le site de Teufel