Les routeurs wifi sont bien pratiques pour distribuer internet dans la maison, mais comment faire quand, à la base, les débits de la box sont capricieux ? La fibre n'est pas encore présente partout, loin de là. Et parfois, la 4G fonctionne mieux que l'ADSL. Si c'est votre cas, alors l'Orbi 4G LBR20 de Netgear pourrait bien vous intéresser ! En effet, le constructeur a combiné dans un même boiter au design de la gamme Orbi sa solution de Wifi Mesh Tribande AC 2200, qu'on a pu vous présenter lors d'un test, ainsi qu'une connexion au réseau mobile en 4G LTE.



Pour en profiter, il faudra installer une carte SIM 4G dans le modem cellulaire CAT 18 du LBR20, ce qui implique notamment un abonnement auprès d'un opérateur mobile. Mais une fois cela en place, les antennes du Orbi pourront couvrir une surface au sol d'environ 125 m². Et, système Orbi oblige, le réseau ainsi proposé peut être étendu – avec un nom de réseau unique – , en utilisant d'autres produits Orbi de la marque, aussi bien à l'intérieur (Orbi Voice) qu'à l’extérieur (Orbi Outdoor).



Au niveau logiciel, on retrouve en plus des fonctionnalités habituelles de la marque, la protection NETGEAR Armor (basée sur BitDefender) ainsi que Circle pour le contrôle parental.



Le routeur WiFi Orbi 4G LTE LBR20 devrait être disponible à partir de mai prochain.