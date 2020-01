Endgame Gear nous avait annoncé il y a peu de temps sa souris Gaming XM1 que nous avons, aussi, eu la chance de tester . Le constructeur n'a pas perdu de temps et nous propose déjà une mise à jour de celle-ci, en proposant une version blanche qui voit déjà certaines caractéristiques changer.



Outre cette modification de couleur pour donner plus de choix auprès des gamers, la nouvelle XM1 se voit équipée d'un nouveau câble Endgame Gear Flex Cord, qui est plus flexible et maniable, ainsi que de nouveaux patins pour une glisse encore plus fluide. Elle garde tout de même son capteur optique Pixart PMW3389 allant de 50 à 16 000 dpi ainsi que sa distance de décollage ajustable de 2 à 3 mm. Son temps de réponse remarquable de moins d'une milliseconde en duo avec ses boutons mécaniques présélectionnés OMRON 50M permet une efficacité en jeu remarquable.



La version initiale noire bénéficie aussi d'une mise à jour. Le câble amélioré ainsi que le changement de dimension des patins passant de 0,6 mm à 0,8 mm viendra rendre la XM1 encore plus performance et rapide. De nouveaux accessoires sont compatibles comme le Mouse Bungee MB1 pour le maintiens du cordon ou un kit de patins en PTFE.



Ces nouvelles versions de souris seront disponibles dès le mois de février au prix de 59,90 euros.