FSP , n’ayant plus sa réputation à faire dans le monde des alimentations, nous propose une nouvelle gamme de PSU, l’Hydro G Pro. Avec des puissances de 650 W, 750 W, 850 W et 1000 W, ces alimentations sont totalement modulables et fournies avec des câbles plats pour une installation facilitée et des configurations plus propres. Elles disposent aussi d’une certification 80 Plus Gold.



Pour ce qui est de la qualité, FSP équipe ses alimentations de condensateurs japonais de haute qualité de 450 V (420 V sur le modèle de 650W ). Les condensateurs électrolytiques entièrement fabriqués au Japon garantissent une alimentation fiable et une durée de vie prolongée. La conception avec un puissant rail unique de +12V permet une installation dans n’importe quel boitier et est compatible avec les derniers processeurs Intel.



Autre point fort de cette gamme : le revêtement. Celui-ci protège l’alimentation et ses composants de la poussière, de l’humidité, des tâches et des environnements difficiles. Les PSU ont été testées dans des environnements extrêmes et reste parfaitement fonctionnelles même dans une humidité relative de 95 %.



Les alimentations bénéficient d’une sécurité grandement renforcée avec une certification IEC62368 ainsi que des normes OCP, OVP, SCP, OPP et OTP. Le contrôle intelligent du ventilateur permet d’obtenir un environnement de travail silencieux à 0dB grâce au bouton Eco permettant d’activer la fonction sans ventilateur qui laisse le ventilateur à roulement FDB coupé sous 3 0% de charge. Le châssis est doté d’un pad thermique situé sur le bas de celui-ci pour aider à la dissipation thermique et ainsi garder le PSU au frais.



Les prix de vente des alimentations Hydro G Pro sont de 109 euros pour 650 W, 119 euros pour 750 W, 145 euros pour 85 0W et 153 euros pour 1000 W et elles sont garanties 10 ans.