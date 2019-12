Starter kit : 86,90 euros

Extension 250 mm : 26,90 euro euros

Extension 450 mm : 37,90 euros

Le logiciel CORSAIR iCUE évolue et ouvre la porte maintenant à l’esthétisme en dehors du boitier en s’attaquant à votre environnement. En combinaisons du Starter Kit complet et des lots d’extension, les LS100 Smart Lighting Strips illuminent votre salle de jeux selon vos choix de personnalisation. Avec l’intégration média en temps réel, le logiciel iCUE analyse votre signal vidéo et produit des couleurs assorties à partir des LS100 Smart Lighting étendant l’action au-delà de votre écran lorsque vous menez votre équipe vers la victoire sur le champ de bataille ou regardez votre film préféré.Le CORSAIR iCUE LS100 Smart Lighting Strip Starter Kit inclut deux bandes de 450 mm avec 27 LED chacune et deux bandes de 250 mm avec 15 LED chacune, pour un total de 84 LED RGB paramétrables individuellement ainsi qu’un contrôleur d’éclairage USB externe à deux canaux secondé de son alimentation électrique pouvant éclairer jusqu’à 192 LED RGB. Les bandes de LEDs sont simple d’installation grâce à des supports utilisant des fixations magnétiques très résistantes avec un adhésif.Les LS100 Smart Lighting Strip Starter Kit et Expansion Kits sont déjà disponibles aux prix de :