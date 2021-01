IceGiant, société créée en 2019, innove et nous propose un produit plutôt hors norme. En effet, il s’agit d’un hybride entre un ventirad et un AIO liquide : le ProSiphon Elite combine les deux méthodes de refroidissement, sans pour autant utiliser de pompe.





Le ProSiphon Elite dispose d’un radiateur équipé de 4 ventilateurs de 120 mm installés en Push-Pull. Le radiateur est lui-même rempli de liquide diélectrique à changement de phase, ce qui lui permet de transférer rapidement la chaleur de CPU vers les ailettes du radiateur.



Le refroidisseur reste très sobre et ne propose pas d’effets lumineux, mais une longue durée de vie. Il est de haute qualité et pourra dompter les processeurs les plus gourmands comme les AMD Threadripper avec un haut TDP. Le fabricant fournit de la pâte thermique Thermal Grizzly Kryonaut afin de faciliter le transfert de chaleur.



Le ProSiphon Elite sera disponible au tarif de 184,90 €.