Caractéristiques techniques :

Résolution 5 120 x 1 440



Fréquence : 120 Hz



Temps de réponse : 4 ms GtG et 1 ms MPRT



Contraste statique : 3 000:1



Luminosité : 550 nits



Couverture espaces couleur : 121 % sRGB, 90 % AdobeRGB et 90 % DCI-P3



Certification VESA DisplayHDR 400



AMD FreeSync Premium Pro éliminant saccades et déchirements et permettant une faible latence même lorsque le HDR est activé.



Réglage de la hauteur sur une course de 100 mm

Inclinaison de -3.5/13.5

Rotation horizontale de -15.5/15.5° ;



2 haut-parleurs intégrés de 5 W chacun ;



Connectique : 2 x HDMI 2.0, 2 x DP 1.4, un hub USB 3.1 à 3 ports avec entrée USB-C (vidéo et alimentation 65 W) ;



Un compteur FPS et un réticule de visée en surbrillance ;



3 modes utilisateur customisables, et 6 modes en fonction du type de jeu ;



La technologie FlickerFree et un mode Low Blue ;



Logiciel : OSD AOC G-Menu

L’avantage d’un double écran sur un seul et sans séparation, que demander de mieux ? L’AG493UCX propose le mode Picture by picture qui permet de visualiser deux sources indépendantes sur un seul écran. Il est aussi possible, en cas d’utilisation de deux PC, d’actionner l’interrupteur KVM pour n’utiliser qu’un clavier et une souris pour les deux machines.L’écran dispose aussi d’une connexion USB-C (via DP Alternate mode) qui peut délivrer une puissance de 65W pour recharger les PC portables ou autres périphériques compatibles.L’AOC AGON AG493UCX sera disponible courant décembre 2020 au prix de 1089 €.