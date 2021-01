Les données, quelles qu'elles soient, occupent de plus en plus d'espace. Les jeux dépassent les 100 Go, les vidéo HD occupent plusieurs Go à l'heure, les capteurs des appareils photos produisent des photos de plus de 30 Mo l'unité. Tout ça fait que les besoins se multiplient, et pour autant, la fibre n'est pas encore répandue partout, on a donc besoin de stockage local. Et ça, la société LaCie, filiale de Seagate , l'a bien compris. Elle propose le 1 Big Dock, une station de stockage / dock multi-usages architecturée autour d'un gros disque dur, de pas moins de 16 To sur la version que nous avons reçue. Direction le test pour tout savoir sur ce périphérique peu banal !