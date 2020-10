QCK 3XL : 121 cm x 61 cm x 0,31 cm



QCK 4XL : 121 cm x 76 cm x 0,31 cm



QCK 5XL : 160 cm x 80 cm x 0,31 cm

QcK 3XL : 49,99 euros



QcK 4XL : 69,99 euros



QcK 5XL : 99,99 euros



QcK 3XL Prism : 109,99 euros



QcK 4XL Prism : 129,99 euros



QcK 5XL Prism : 159,99 euros

De nouvelles tailles arrivent dans les stocks de Steeseries : le 3XL puis 4XL et terminant sur du 5XL, les tapis Qck deviennent de plus en plus grands. Voilà ce que peuvent donner les dimensions sur votre bureau :De quoi avoir un confort optimal avec un tapis hyper large et pratique. Au niveau de l'aspect visuel, le choix sera selon les goûts et préférences car les modèles seront déclinés en Qck ou Qck Prism. Un choix de style qui variera entre un éclairage RGB ou sobre et épuré :L'éclairage RGB des versions Prism sur le bord du tapis sera personnalisable, en passant par l'application SteelSeries Engine. Niveau qualité, les tapis Qck de chez SteelSeries restent à la hauteur de leurs prédécesseurs, notamment avec une qualité de matière et de surface similaire.La vidéo officielle faite par SteelSeries dévoile les nouveaux tapis ainsi que leurs différences:Les prix sont de :A noter que Steelseries a fait le choix de rendre temporairement tout les modèles 4XL et 5XL exclusif à leur site : SteelSeries.com