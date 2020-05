SteelSeries propose aujourd’hui un nouveau casque Gaming multiplateformes, mais surtout licencié Xbox. Il n’en reste pas moins compatible avec PS4, PC, Switch ou encore Android. L’Arctis 1 Wireless promet de grandes performances aussi bien au niveau du microphone que de l’écoute ainsi que de l’ergonomie.

L’Arctis 1 Wireless pour Xbox dispose d’une connectivité USB Type C via un dongle lui-même équipé d’un commutateur qui permet de basculer entre la Xbox et les autres périphériques compatibles USB. L’ergonomie et le confort est assuré par des coussinets d’oreille en tissu Airwave ainsi que d’un bandeau renforcé en acier.



Pour ce qui est du son, le casque dispose des mêmes pilotes pour haut-parleurs que le casque à succès Arctis 9 X. Le côté sans fil est assuré par un signal de 2,4 GHz pour une connectivité à faible latence. Le micro ClearCast supprime les bruits naturels perturbateurs tout en offrant une clarté sans égal. De plus, il est amovible le rendant plus flexible selon l’utilisation du casque. Un câble de connexion par jack 3.5 viendra compléter le côté multiplateforme.



L’Arctis 1 Wireless pour Xbox est disponible dès aujourd’hui au prix de 119,99 euros.