Après la déferlante de casque de la gamme Artics, SteelSeries annonce le nouveau-né de cette gamme, l’Arctis 9. Celui-ci est un casque haut de gamme sans fil, qui est compatible avec PC mais qui vise aussi les joueurs sur console en proposant une compatibilité avec la PlayStation 5 et cela dès la sortie de celle-ci.

Afin de n’avoir aucune coupure et des latences inexistante, le constructeur a doté son casque d’une double connexion wireless. En effet, il propose une connexion à faible latence de 2.4 GHz ainsi que d’une connexion Bluetooth. Cela permet d’écouter deux périphériques ou de passer des appels téléphoniques tout en jouant et sans aucune perte de signal ou de qualité.



Comme tous les casques de la gamme Arctis, cette version 9 dispose d’un micro certifié Discord. Le microphone ClearCast intègre une conception bidirectionnelle pour une meilleure suppression des bruits environnants et une clarté sonore naturelle. La qualité d’écoute est, elle aussi, excellente et permet d’entendre chaque détail sonore lors de leurs parties de jeu.



L’autonomie de l’Arctis 9 est étonnante, il est possible d’utiliser le casque pendant plus de 20 heures non-stop en une seule charge. Le confort propose un bandeau de suspensions associé à un arceau renforcé en acier. Des coussinets en tissu Airweave assure aussi bien un confort unique qu’une écoute impeccable pour une immersion complète. Le casque est également équipé de commandes pour le ChatMix afin que les joueurs puissent régler le son des jeux et des discussions à la volée directement depuis le casque. Il intègre également le DTS Headphone:X v2.0, pour des indications de position incroyablement précises en son surround sur PC.



L’Arctis 9 est disponible dès aujourd’hui au prix de 199,99€